Actualidade

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) recomenda "sempre" que a declaração de IRS não seja submetida na primeira semana do prazo de entrega deste procedimento fiscal, que hoje começou, revelou a bastonária da OCC, Paula Franco.

"Recomendamos sempre que na primeira semana não se envie [ao fisco a declaração de IRS], porque [o sistema do portal das Finanças] ainda está a ser ajustado e a serem detetados erros", disse a bastonária, em declarações à Lusa.

Paula Franco ressalva, no entanto, que se as declarações forem submetidas já nesta primeira semana, também "não há qualquer problema", já que que a Ordem tem "vários testemunhos" de entregas já concretizadas, no prazo que está em curso, "que correram bem", ainda que "algumas com erros, mas que se conseguem ultrapassar".