Covid-19

Cada vez chegam mais pedidos de apoio económico e alimentar à associação Acreditar por parte famílias de crianças e jovens com cancro que viram a sua situação económica agravar-se devido à pandemia de covid-19.

"O que temos vindo a sentir que se alterou é o surgimento de maiores dificuldades económicas, estas famílias já sofrem um impacto económico pelo facto de terem um doente e neste momento estão a sofrer como toda a população com muitos casos de desemprego, situações de 'lay off', de situações de suspensão de contratos", o que leva "a uma precariedade económica acrescida relativamente à situação que já tinham", disse à agência Lusa a diretora-geral da Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro

Devido a esta situação, a associação tem vindo a ter "cada vez mais pedidos de apoio económico e de apoio alimentar", disse Margarida Cruz, que falava a propósito dos 18 anos da Casa Acreditar de Lisboa, que se assinalam hoje.