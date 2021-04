Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu razão ao Futebol Benfica na reclamação pelas verbas do mecanismo de solidariedade da transferência de Gelson Martins do Sporting para o Atlético de Madrid, disse hoje à Lusa o advogado do clube.

A FIFA já se tinha pronunciado totalmente a favor do Futebol Benfica, mas os 'leões' e os 'colchoneros' recorreram para o TAS, por considerarem que não havia lugar ao pagamento daquela verba relativa à formação do jogador, uma vez que se tratava de uma compensação na sequência da rescisão do contrato de trabalho e não de uma transferência.

Os dois clubes viriam a entender-se mais tarde, com os espanhóis a pagarem ao Sporting uma compensação, "que foi do conhecimento público e declarada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários" (CMVM), frisou Gonçalo Almeida, motivo pelo qual a FIFA considerou ser devido ao 'Fofó' o valor relativo ao mecanismo de solidariedade.