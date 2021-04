Covid-19

A agência de 'rating' Moody's reviu hoje a perspetiva da banca nacional de 'negativa' para 'estável', antecipando, no entanto, um "aumento dos problemas com empréstimos" devido às perturbações relacionadas com a pandemia de covid-19.

Num comunicado hoje divulgado, a entidade adiantou que alterou o seu 'outlook' (perspetiva) para o sistema bancário português de 'negativo' para 'estável', referindo que, ainda que se espere um retorno da economia portuguesa ao crescimento em 2021, depois de uma contração em 2020, a Moody's conta com "um aumento de incumprimento dos empréstimos durante o período a que este 'outlook' se refere devido a perturbações económicas persistentes" relacionadas com a pandemia.

Além disso, avisa a Moody's, os bancos irão continuar a enfrentar "uma pressão contínua sobre as receitas" bem como uma procura reduzida pelo crédito, taxas de juros baixas e elevadas provisões.