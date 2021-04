Novo Banco

A antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque disse hoje que quem enganou as pessoas no BES "foram os acionistas", e não os responsáveis políticos que apelaram à tranquilidade com base na informação que detinham na altura.

"Quem as enganou [às pessoas] foram os acionistas do banco que fizeram o que fizeram. Essas pessoas é que os enganaram", disse Maria Luís Albuquerque na sua audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Respondendo à deputada do PS Jamila Madeira, a titular da pasta das Finanças do governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP) disse perceber "que as pessoas que perderam o dinheiro se sintam enganadas, defraudadas" e afirmou ter "genuinamente a maior simpatia por esse argumento" e achar "que têm razão", mas deixou claro que "não foi o governo" que as enganou.