Actualidade

A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG) iniciou hoje mais um mês de greve para reivindicar o cumprimento do memorando de entendimento assinado com o Governo e o aumento do salário mínimo nacional.

A UNTG, que já esteve em greve durante o mês de março, continua a exigir do Governo respostas às exigências dos trabalhadores e a criticar o aumento dos impostos que vão prejudicar o poder de compra da população.

"Estamos a reivindicar também o aumento do salário mínimo para 100.000 francos cfa (cerca de 150 euros)", disse à Lusa Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG.