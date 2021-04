Moçambique/Ataques

A consultora Capital Economics considerou hoje que o ataque da semana passada a Palma, no norte de Moçambique, ameaça descarrilar as perspetivas de crescimento do país devido à relação entre as receitas do gás e o desenvolvimento económico.

"Há muito em jogo na indústria do gás de Moçambique e os últimos ataques dos militantes, perto de um projeto fundamental, ameaçam fazer descarrilar as perspetivas positivas do país", disse o analista Jason Tuvey.

Num comentário enviado à Lusa, o analista salientou que "Moçambique está a apostar no desenvolvimento dos recursos de gás natural para alimentar o crescimento económico nos próximos anos, esperando-se uma expansão económica de dois dígitos depois do início da produção de gás, atualmente prevista para 2024".