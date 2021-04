Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) determinou hoje a obrigatoriedade da realização de um teste à covid-19 antes do regresso às atividades desportivas dos escalões de formação, recomendando "fortemente" novos despistes durante a competição.

De acordo com a atualização da norma sobre desporto e competições desportivas, feita na quarta-feira e divulgada hoje, mantêm-se todas as medidas de prevenção à doença provocada pelo novo coronavírus, especificando-se, novamente, as modalidades de baixo, médio e alto risco, mas também as indicações sobre a testagem.

"Para a retoma das atividades desportivas é obrigatória a apresentação de um resultado negativo num teste laboratorial para a SARS-CoV-2, realizado nos termos da Norma 019/2020 da DGS [PCR ou antigénio] até 72 horas antes do início das atividades, por parte de todos os praticantes de escalões de formação de modalidades desportivas de médio e alto risco", lê-se no documento.