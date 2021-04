Covid-19

O primeiro-ministro anunciou hoje que a fronteira terrestre entre Portugal e Espanha vai continuar encerrada devido à pandemia de covid-19.

"Vão manter-se fechadas as fronteiras terrestres com Espanha com aquelas exceções que são conhecidas e têm vindo a ser praticadas", disse António Costa, na conferência de imprensa realizada após o conselho de ministros.

O primeiro-ministro destacou que, desde o início do confinamento, Portugal e Espanha "têm sido exemplares" na gestão da fronteira terrestre.