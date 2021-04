Actualidade

Portugal registou 828 gigawatts por hora (GWh) de exportação de gás natural em março, face aos 505 GWh de abril de 2020, um novo máximo mensal, segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais hoje divulgados.

"O Sistema Nacional atingiu um novo máximo mensal de exportação de gás natural em março, com 828 GWh, face aos 505 GWh atingidos em abril de 2020, e também o maior valor diário de sempre com 47,7 GWh, no dia 24, que compara com os anteriores 42 GWh de 21 de janeiro de 2020", apontou, em comunicado, a REN.

O terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Sines foi, neste período, o maior abastecedor do sistema nacional.