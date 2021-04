Actualidade

O Conselho de Ministros anunciou hoje que aprovou a participação de Portugal no sétimo aumento de capital do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que no final de 2019 aumentou o capital em 125% para 208 mil milhões de dólares.

"Foi aprovada a participação de Portugal no sétimo aumento geral de capital do BAD, instituição financeira multilateral de referência no financiamento e apoio ao desenvolvimento do continente africano", lê-se na nota divulgada após o Conselho de Ministros.

"Este aumento de capital constitui uma peça fundamental para o alargamento da capacidade de financiamento do BAD aos países africanos, especialmente premente no atual contexto de combate e mitigação aos efeitos da covid-19", acrescenta-se no texto.