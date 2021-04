Covid-19

O pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) será retomado em 14 de abril, de acordo com uma proposta aprovada hoje por maioria pelo executivo da Câmara da capital.

A proposta, subscrita pelo vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, teve os votos favoráveis do PS e do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), a abstenção do PCP e os votos contra de PSD e CDS-PP.

Inicialmente, a autarquia tinha avançado com a data de 05 de abril, a próxima segunda-feira, para a reposição do pagamento do estacionamento.