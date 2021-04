Covid-19

Os museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e galerias, que podem reabrir a partir de segunda-feira, podem estar abertos até às 22:30 aos dias de semana e 13:00 aos fins de semana e feriados, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de hoje, "museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares, nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, bem como de galerias de arte e salas de exposições encerram às 22:30, durante os dias de semana, e às 13:00, aos sábados, domingos e feriados".

A reabertura destes equipamentos culturais, prevista no 'plano de desconfinamento' do Governo, foi confirmada hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros.