Actualidade

O mercado automóvel caiu 25,7% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o período homólogo, com 39.310 novos veículos colocados em circulação, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

"Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 2021, foram colocados em circulação 39.310 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 25,7% face ao mesmo período de 2020", indicou, em comunicado, a ACAP.

Já em comparação com 2019, este mercado registou uma quebra de 43,5%.