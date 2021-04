Actualidade

A diretora do departamento da organização não-governamental Oxfam defendeu hoje que a distribuição dos novos Direitos Especiais de Saque (DES) do FMI não devem ter condicionalismo, devendo os Estados canalizar as verbas para onde forem mais necessárias.

"A realocação dos DES pelos países com maiores necessidades deve seguir de perto o modelo da alocação original, ou seja, não terem de ser pagos nem terem condicionalismos agregados", defendeu Nadia Daar, durante uma conferência realizada em formato virtual no âmbito dos Encontros da Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que começam segunda-feira.

Para esta ativista da Oxfam, uma organização não-governamental (ONG) dedicada ao combate à pobreza, "quando for definida a realocação dos DES, isso não deve implicar um aumento da dívida nem ter condicionalismos agregados, e esta é uma das discussões que vamos ter [na próxima semana]".