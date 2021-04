Covid-19

Um novo modelo detalhado da proteína da espícula do SARS-CoV-2, a porta de entrada do coronavírus nas células humanas, revela vulnerabilidades que podem ser úteis no desenvolvimento de novas vacinas contra a covid-19, foi hoje divulgado.

Ao combinarem simulações da dinâmica molecular da proteína da superfície do SARS-CoV-2 com análise bioinformática, os autores do trabalho identificaram novos pontos na superfície da proteína da espícula que são menos protegidos pelas cadeias de moléculas de açúcar (glicanos) que a revestem.

Os glicanos da proteína da espícula "atuam como um escudo dinâmico que ajuda o vírus a escapar ao sistema imunológico humano", refere em comunicado a editora da PLOS Computational Biology, revista científica de acesso aberto que publicou o estudo.