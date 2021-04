Actualidade

O Cineteatro Louletano volta a abrir as portas ao público este mês, com uma programação híbrida entre o 'online' e o presencial, com espetáculos com Teresa Salgueiro e Eunice Muñoz, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, o município indica que a reabertura das várias salas da cidade deverá acontecer "no dia 19", mas, "até 10 de abril", a programação da sala louletana mantêm-se com exibições no formato digital.

Hoje, o ciclo "Cinema às quintas" exibe gratuitamente, na página do Facebook do cineteatro, entre as 19:00 e as 00:00, o clássico de Joaquim Sapinho, "Corte de Cabelo" e, a 8 de abril, é a vez do drama histórico de 2016, "A Morte de Luís XIV", dirigido por Albert Serra.