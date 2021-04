Covid-19

As autoridades francesas registaram 50.659 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, em linha com os valores do dia anterior, numa altura de implementação de medidas adicionais para conter a propagação da pandemia.

Desde o início da pandemia, o país totalizou mais de 4,6 milhões de infeções e cerca de 95.980 mortes, contabilizando os 308 óbitos em hospitais de hoje.

A pressão nos hospitais continua a aumentar, com 28.581 doentes em todo o país (2.035 admissões nas últimas 24 horas), dos quais 5.109 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) em estado grave (480 novos pacientes num dia).