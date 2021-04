Actualidade

Um estudo liderado por cientistas da Universidade de Durham, em Inglaterra, concluiu que o derretimento de camadas de gelo, na última era do gelo, fez subir em 18 metros o nível do mar ao longo de 500 anos.

Esse aumento é 10 vezes superior ao atual ritmo da subida do nível do mar, informou hoje a instituição.

Em comunicado, a Universidade de Durham sublinha que as novas investigações indicam que episódios anteriores de perda de gelo podem ter causado uma subida do nível do mar "a um ritmo de cerca de 3,6 metros por século, dando pistas vitais sobre o que poderá acontecer, caso as alterações climáticas continuem sem diminuir".