Actualidade

O Governo de Macau reiterou que "a liberdade de imprensa tem sido sempre respeitada e garantida" no território, em vésperas de uma manifestação frente à Teledifusão de Macau, após uma polémica diretiva que exige patriotismo aos jornalistas portugueses.

Num curto comunicado publicado no portal do executivo ao final da noite de 01 de abril, o Governo do território evoca as "recentes reportagens sobre a Teledifusão de Macau", afirmando que a empresa, "que presta um serviço público de radiodifusão e teledifusão", "opera de forma independente e em conformidade com o seu próprio estatuto".

Na nota, o executivo afirma "que todos os órgãos de comunicação social de Macau têm autonomia e possuem linhas editoriais independentes" e que "continua a respeitar e a garantir a liberdade de imprensa consagrada na Lei Básica" do território.