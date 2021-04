Moçambique/Ataques

A investigadora da Universidade Nova Alexandra Dias defendeu hoje à Lusa que a solução para o conflito no norte de Moçambique passa por uma solução "holística estrutural" e mostrou-se "preocupada" com uma intervenção internacional.

"Tem que haver uma grande concertação e reforço do Estado em termos de uma intervenção holística estrutural, não pode ser só agora focar na estabilização, e fazer com que as pessoas se afastem da Al-Shabab, tem de haver uma estratégia mais concertada", disse a professora do departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa.

Em entrevista à Lusa a propósito dos ataques na província de Cabo Delgado, Alexandra Dias mostrou-se preocupada com a perspetiva de uma intervenção militar internacional e alertou para o exemplo do Sahel, onde, diz, a presença de mais tropas francesas levou a mais vítimas.