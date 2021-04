Actualidade

Em tempos de pandemia, um novo livro lançado na Índia propõe um estilo de vida inspirado em Goa, onde a felicidade tem um nome, 'Susegad' ("sossegado"), e deve muito à cultura indo-portuguesa, disse o autor à Lusa.

"'Susegad' vem da palavra portuguesa 'sossegado', e tem sido projetado como ser relaxado ou preguiçoso por muitos turistas. Mas para mim, e para muitos goeses, o conceito original de 'susegad' é estar satisfeito consigo mesmo, com a natureza, com o ritmo das estações do ano, e é este sentimento que eu tento descrever e partilhar no livro", explicou à Lusa o escritor indiano Clyde D'Souza.

Publicado em inglês pela editora Penguin Random House, "Susegad: A arte goesa do contentamento" defende a singularidade da cultura goesa, passando em revista a influência de quatro séculos de colonização portuguesa, em busca da receita para a felicidade.