Os países membros do acordo nuclear sobre o Irão concordaram hoje em reunir-se na próxima semana em Viena, para discutir o levantamento das sanções norte-americanas a Teerão e as medidas iranianas de implementação do acordo, anunciou a UE.

"Os participantes concordaram em retomar a sessão da comissão mista em Viena na próxima semana, de maneira a identificar claramente o levantamento de sanções e as medidas de implementação nucleares, incluindo através da organização de reuniões com os grupos de especialistas relevantes", lê-se numa nota publicada pelo Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) após uma reunião, por videoconferência, entre representantes da UE, China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irão.

Segundo o SEAE, na reunião de hoje os participantes "reconheceram a perspetiva de um regresso completo dos Estados Unidos ao JCPOA [o Plano de Ação conjunto Global concluído em Viena em 2015], e sublinharam a sua disponibilidade para abordar positivamente esta questão num esforço conjunto".