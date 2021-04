Actualidade

A taxa de desemprego nos EUA caiu duas décimas em março, para 6%, mês em que foram criados 916 mil empregos, o que é visto como um sinal de recuperação da economia após a crise provocada pela pandemia.

O número de empregos criados, hoje divulgado pelo Departamento das Estatísticas do Trabalho norte-americano (BLS, na sigla em inglês), supera as previsões dos analistas e corresponde ao mais elevado desde agosto no ano passado.

Por outro lado, a taxa de desemprego "caiu consideravelmente desde o 'pico' observado em abril de 2020 (quase 15%), mas é ainda superior em 2,5 pontos percentuais ao nível registado antes da pandemia, em fevereiro de 2020", refere o Departamento das Estatísticas do Trabalho.