O treinador do FC Porto lembrou hoje o desentendimento há duas semanas com o técnico Paulo Sérgio, no jogo com o Portimonense, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, admitindo que "nada justifica as atitudes de ambos".

Na antevisão da partida com o Santa Clara, da 25.ª ronda do campeonato, Sérgio Conceição quis colocar um ponto final do tema e esclareceu o que aconteceu no Algarve, aquando da expulsão dos dois treinadores durante o jogo.

"Agradeço ao Paulo Sérgio as palavras que teve para comigo e para com o FC Porto. Quero desejar as maiores felicidades ao Portimonense e ao Paulo Sérgio, não quero que sejam campeões porque nós estamos nessa luta, mas desejo que cheguem a um lugar que lhes permita disputar as competições europeias na próxima época", começou por dizer o treinador portista.