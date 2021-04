Actualidade

O Tribunal Penal Internacional (TPI) saudou hoje a decisão do Presidente Joe Biden de levantar as sanções impostas pelo seu antecessor Donald Trump aos seus procuradores e funcionários, dizendo que abre uma "nova fase" nas relações com Washington.

"Como presidente da Assembleia dos Estados Parte do Estatuto de Roma (que criou o TPI), gostaria de expressar a minha profunda satisfação pela decisão tomada hoje [sexta-feira] pelo Governo dos Estados Unidos de levantar as infelizes sanções contra procuradores do Tribunal Penal Internacional", disse Silvia Fernandez de Gurmendi.

"Congratulo-me com esta decisão, que ajuda a reforçar o trabalho do Tribunal e, de um modo mais geral, a promover uma ordem internacional baseada na lei", acrescentou numa declaração.