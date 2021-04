Actualidade

A pandemia de covid-19 é uma grande oportunidade para o Brasil repensar a sua estratégia económica a médio e longo prazo, avaliou hoje a consultora Roland Berger, acrescentando que esse movimento deverá contar com empresários, cientistas e políticos.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da Roland Berger Brasil, o português António Bernardo, declarou que a pandemia veio agitar uma série de "aspetos económicos e sociais", e, "juntamente com as eleições presidenciais do próximo ano", tornam este o momento certo para pensar numa nova estratégia.

A consultora destacou que o Brasil é uma grande economia, com importantes recursos naturais e com um conjunto de empresários com visão global e moderna, mas tem passado ao lado de um processo de desenvolvimento que a posicione como uma grande potência global, estando em falta um "consenso sobre a estratégia a desenvolver e executar nos próximos 10 anos".