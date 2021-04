Actualidade

O grupo ecológico de defesa do Lordelo está contra a destruição das áreas verdes do jardim do Museu de Serralves para uma eventual ampliação do monumento nacional, exigindo que o projeto de alargamento seja tornado público.

A posição do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro-Grupo Ecológico (NDMALO-GE) surge dias depois de ser conhecido o convite feito à Fundação Serralves para se candidatar a fundos comunitários no valor de 4,25 milhões de euros para ampliar o Museu de Arte Contemporânea, no Porto.

Em comunicado enviado hoje para a Lusa, o grupo ecológico pede às autoridades que tornem pública a proposta que apresentarem, para que os cidadãos interessados possam conhecer o projeto antes da sua aprovação.