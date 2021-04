Actualidade

A galeria Underdogs, em Lisboa, reabre na sexta-feira com duas exposições - "Chronos Redux", uma espécie de retrospetiva do trabalho de AddFuel, e "We still have a dream", da dupla Halfstudio -, que ficam patentes até ao final de maio.

Em "Chronos Redux", que ocupa o espaço principal da galeria da Rua Fernando Palha, Diogo Machado (Add Fuel) refez, retrabalhou e repensou o trabalho desenvolvido nos últimos anos e que se caracteriza sobretudo pela reinvenção do azulejo tradicional português.

"O meu pensamento, ao encarar este desafio, foi fazer um pouco uma retrospetiva, sem ser uma retrospetiva ao meu trabalho. Quando 2020 nos forçou a parar, muitos de nós fizemos um bocado uma introspeção, e pensámos sobre a nossa vida, o nosso caminho, onde é que estamos, onde é que queremos ir, o que me levou a olhar um pouco para trás, para o meu trabalho já feito", contou AddFuel à Lusa, numa visita à exposição.