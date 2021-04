Actualidade

A operação Censos 2021 começa na segunda-feira com a entrega das cartas que habilitam os cidadãos a responder pela Internet às perguntas do recenseamento, condicionado este ano pela pandemia da covid-19.

Se já nos Censos de 2011 cerca de 50 por cento das respostas foram dadas pela Internet, o Instituto Nacional de Estatística (INE), que coordena todo o recenseamento, espera que este ano aumente o número de respostas enviadas eletronicamente.

A partir de segunda-feira, os agregados familiares começam a receber cartas com códigos e palavras-passe que servirão para aceder a censos2021.ine.pt, onde poderão dar as suas respostas a partir do dia censitário, marcado para 19 de abril.