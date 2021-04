Covid-19

O Quénia ordenou a suspensão imediata das importações privadas de vacinas contra a covid-19, invocando o receio de que isso possa levar à entrada no país de vacinas contrafeitas.

"Para assegurar a transparência e a responsabilidade no processo de vacinação, e para proteger a integridade do país, o Governo está hoje a fechar a janela da importação, distribuição e administração de vacinas pelo setor privado, até que haja uma maior transparência e responsabilidade em todo o processo", declarou o Comité Nacional de Resposta de Emergência sobre o coronavírus na sexta-feira à noite.

As instalações de saúde privadas têm cobrado cerca de 80 dólares pela vacina russa Sputnik, enquanto as instituições governamentais estão a dar gratuitamente as vacinas AstraZeneca-Oxford, recebidas da iniciativa global COVAX, criada para assegurar que os países de baixo e médio rendimento têm um acesso justo às vacinas.