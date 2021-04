Actualidade

Familiares das vítimas do pior desastre ferroviário de Taiwan em décadas juntaram-se hoje no local do acidente para chorar os entes queridos, enquanto a autoridade mantém esforços para desencarcerar as carruagens.

O comboio, que transportava cerca de 480 pessoas, descarrilou-se à entrada de um túnel próximo da cidade costeira de Hualien, na sequência da colisão com o veículo não tripulado e cujo travão de emergência não terá sido acionado.

O acidente causou a morte de 50 pessoas, incluindo uma criança de quatro anos, e ferimentos em mais de 170, entre os quais dois japoneses e um residente em Macau.