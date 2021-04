Actualidade

Todos os navios que estavam em espera no Canal do Suez, na sequência do bloqueio criado pelo encalhe do porta-contentores Ever Given, já fizeram a travessia, de acordo com a autoridade do canal.

"O presidente da SCA [Autoridade do Canal do Suez], Ossama Rabie, anunciou hoje que todos os navios que esperavam no canal desde o encalhe do porta-contentores Ever Given tinham cruzado" o istmo de Suez, de acordo com um comunicado da autoridade.

O Ever Given, que tem bandeira do Panamá e é operado pela empresa Evergreen Marine Corporation, corresponde a quatro campos de futebol. Foi colocado novamente a flutuar na segunda-feira, após ter ficado imobilizado durante quase uma semana.