Moçambique/Ataques

(CORREÇÃO) Lisboa, 03 abr 2021 (Lusa) - Cerca de 9.900 pessoas, quase metade crianças, deslocadas de Palma devido à violência nesta vila de Cabo Delgado, em Moçambique, chegaram desde 24 de março aos distritos de Nangade, Mueda, Montepuez e Pemba, anunciaram hoje as Nações Unidas. (SUBSTITUI "BAIRROS" POR "DISTRITOS" NO PRIMEIRO E NO TERCEIRO PARÁGRAFOS)

De acordo com o porta-voz em Moçambique do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Saviano Abreu, o número de pessoas deslocadas após os ataques tem vindo a "aumentar consideravelmente nos últimos dias".

Citando dados da Organização Internacional das Migrações (OIM) referentes às 15:00 de sexta-feira, indicou que quase 9.900 pessoas chegaram de Palma aos distritos de Nangade, Mueda, Montepuez e Pemba desde 24 de março.