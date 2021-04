Moçambique/Ataques

As autoridades militares sul-africanas localizaram pelo menos 50 sul-africanos que se encontravam desaparecidos, após os atentados terroristas no norte de Moçambique, disse hoje o Ministério da Defesa da África do Sul.

"O governo pode confirmar que, com exceção de uma pessoa que morreu tragicamente na violência, mais de 50 sul-africanos que foram dados como desaparecidos, através do Alto Comissariado da África do Sul, em Maputo, foram localizados", disse o porta-voz Siphiwe Dlamini.

O porta-voz do Ministério da Defesa sul-africano, citado pelo jornal Times e o portal News24, confirmou que a Força Nacional de Defesa da África do Sul (SANDF, na sigla em inglês) está a assistir o Alto Comissariado de Pretória em Moçambique, no repatriamento de nacionais sul-africanos para a África do Sul.