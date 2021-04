Covid-19

O concelho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, "sofreu um aumento significativo" de casos relacionados com a covid-19, 30% dos quais com origem num surto fabril, passando ao nível Amarelo da transmissibilidade, informou hoje o município.

"Três semanas após a implementação da Matriz de Risco, que conjuga os dados relativos à incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes e o Risco de transmissibilidade (Rt) a 7 dias, podemos verificar que o concelho de Paços de Ferreira sofreu um aumento de ambos os indicadores, e com essa aceleração passa para o quadrante amarelo da transmissibilidade, com uma incidência muito próxima do limite superior", refere uma publicação na página oficial do município na rede social Facebook.

Contactada pela agência Lusa, fonte do município explicou que em 31 de março, último dia com dados oficiais disponibilizados, havia 62 pessoas infetadas com a covid-19, sendo que 30% "tiveram origem num surto numa fábrica de estofos" situada no concelho.