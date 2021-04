Moçambique/Ataques

Um grupo de deslocados moçambicanos que fugiram para a Tanzânia após o ataque à vila de Palma, no nordeste, foram encaminhados pelas forças tanzanianas para um posto fronteiriço de Moçambique, longe de local dos confrontos.

"As autoridades tanzanianas acolheram-nos e deram-nos alimentos. Depois fomos investigados [no território tanzaniano] e levados para Negomane", no posto administrativo moçambicano de Mueda, a quase 147 quilómetros de Palma, em Cabo Delgado, disse à Lusa Dinis Liloko.

Segundo o deslocado, eram entre 200 a 500 pessoas, incluindo muitas crianças, a caminhar em direção à fronteira com a Tanzânia, depois de terem abandonado Palma na quarta-feira, na sequência do ataque à sede daquela vila da província de Cabo Delgado.