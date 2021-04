Covid-19

Rio Maior, Santarém, 03 abr 2021 (Lusa) - A autoridade de saúde da Lezíria vai realizar, segunda-feira, testes covid gratuitos à população de Rio Maior, concelho do distrito de Santarém considerado como de risco devido ao número de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Carlos Ferreira, administrador executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, disse hoje à Lusa que o aumento de número de casos, agravado no passado dia 23 de março com o aparecimento de um surto numa unidade fabril, com 40 pessoas infetadas, fez elevar o risco no concelho, já que este apresenta mais de 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde, o ACES vai realizar, na segunda-feira, uma ação de testagem gratuita à população que o deseje e nas empresas do concelho, disse.