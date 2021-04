Actualidade

A AJM/FC Porto venceu hoje o tricampeão Leixões, por 3-2, no primeiro jogo da final do campeonato nacional de voleibol feminino, disputado em Matosinhos.

A formação 'azul e branca', que procura o primeiro título de campeã nacional, adiantou-se na final disputada à melhor de cinco jogos, pelos parciais de 22-25, 25-14, 25-19, 27-29 e 15-10.

Leixões, que soma 17 cetros nacionais, incluindo os três últimos disputados, e esta época já ergueu a Taça de Portugal, e AJM/FC Porto, que bateu o emblema de Matosinhos na disputa pela Supertaça, voltam a defrontar-se no próximo fim de semana, no sábado e no domingo, na Dragão Arena.