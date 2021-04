Actualidade

O compositor britânico Simon Bainbridge, que musicou a obra do escritor italiano Primo Levi e liderou o departamento de composição da Royal Academy of Music, morreu na sexta-feira, aos 68 anos, anunciou hoje a editora Novello.

"Na Novello & Co. Ltd. estamos tristes com a morte de Simon Bainbridge, um maravilhoso e premiado compositor, autor de música ambiciosa, minuciosa e ousada", escreveu, na sua página oficial na rede Twitter, a casa editora do grupo Wise Music Classical, que publicava as obras do compositor.

Simon Bainbridge nasceu em Londres, em 1952, estudou composição com John Lambert, no Royal College of Music, e com Gunther Schuller, em Tanglewood, nos Estados Unidos.