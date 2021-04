Myanmar

A companhia petrolífera francesa Total anunciou que vai continuar em Myanmar, para não privar a população de eletricidade e garantir a segurança dos seus empregados, apesar das críticas de que foi alvo por pagar impostos à junta militar.

"Pode uma empresa como a Total decidir cortar o fornecimento de eletricidade a milhões de pessoas - e ao fazê-lo, o funcionamento de hospitais, empresas, em suma, a vida quotidiana - com as consequências que isso implica?", questionou o diretor executivo (CEO) da multinacional, Patrick Pouyanné, numa coluna publicada no semanário francês Journal du Dimanche.

"Decidimos parar os nossos projetos e perfuração [em Myanmar], mas continuamos a produzir gás, não para manter os nossos lucros ou continuar a pagar impostos à junta militar, mas para garantir a segurança do nosso pessoal, empregados e funcionários, evitando-lhes a prisão ou trabalhos forçados, e sobretudo para evitar tornar as condições de vida destas populações ainda piores, cortando a eletricidade a milhões de pessoas", acrescentou.