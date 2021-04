Covid-19

O México registou 157 mortes provocadas por covid-19 e 1.838 casos da doença nas últimas 24 horas, informaram as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou mais de 2,2 milhões (2.249.195) de casos confirmados de covid-19 e 204.011 óbitos.

O total de vítimas fatais pode no entanto ser muito superior, de acordo com um relatório do Governo mexicano, divulgado em 28 de março, admitindo que a doença pode ter provocado 294.287 mortes entre o início da pandemia e dia 13 de fevereiro, mais cerca de 100 mil que os óbitos contabilizados.