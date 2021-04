Actualidade

Um especialista do Centro de Estudos 'Um País, Dois Sistemas' disse à Lusa ser preciso continuar a mexer e ampliar a aplicação da lei da segurança nacional em Macau até se criar um "sistema vivo".

Xu Chang afirmou em entrevista à Lusa que a legislação de Macau de Defesa de Segurança do Estado chinês já data de 2009, que "não foi usada", que "o conteúdo é limitado" e, por isso, "deve ser melhorado e alterado".

O académico do centro de estudos do Instituto Politécnico de Macau, contudo, lembrou que o Governo do antigo território administrado por Portugal já tem vindo a rever o sistema, com importantes alterações na Lei de Bases da Organização Judiciária, como a exclusão de juízes estrangeiros no julgamento de crimes em que esteja em causa a segurança nacional, e em algumas disposições especiais ao nível da investigação e acusação.