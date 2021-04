Actualidade

Um especialista do Centro de Estudos 'Um País, Dois Sistemas' disse à Lusa que a polémica em Macau sobre a liberdade de expressão e de manifestação só prova "a vitalidade" da fórmula criada por Pequim.

O princípio 'Um País, Dois Sistemas' foi definido para Macau e Hong Kong, após a transferência dos dois territórios para a China, e garante às duas regiões um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário.

A proibição de várias manifestações em Macau desde o ano passado e a recente definição de uma linha editorial patriótica na televisão e rádio do território foram alguns dos casos controversos que 'alimentaram' a discussão pública sobre a violação da Lei Básica [miniconstituição] do território, e que se estaria a assistir ao fim do princípio 'Um País, Dois Sistemas'.