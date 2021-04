Actualidade

Os incêndios de 2017 e a atual pandemia atrasaram em dois anos a execução do Portugal 2020, que importa acelerar até 2023, defende a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

"Tivemos dois fenómenos na região, neste quadro comunitário, que nos prejudicaram e que foram um entrave muito grande a uma execução normal", disse Isabel Damasceno em entrevista à agência Lusa.

A líder da CCDRC, com sede em Coimbra, lembrou que os grandes incêndios de 2017 "foram algo de terrível" que afetou diferentes territórios do Centro de Portugal e que levou as autarquias a terem "as máquinas administrativas e técnicas todas focadas a tratar daquilo que era muito mais urgente", no apoio às famílias, empresas e instituições.