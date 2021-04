Actualidade

O Chega vai requerer a audição parlamentar do presidente do Conselho Superior de Magistratura (CSM) e do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), António Joaquim Piçarra, sobre a distribuição de processos no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).

"O Chega teve conhecimento, durante este fim de semana, de possíveis anomalias na distribuição de processos relativamente a casos graves de criminalidade económico-financeira, nomeadamente no TCIC, onde o juiz Ivo Rosa tem recebido, segundo essas notícias, um volume muito superior de processos relativamente ao juiz Carlos Alexandre", lê-se em comunicado da direção nacional do partido da extrema-direita parlamentar.

Segundo os dirigentes da força política dirigida por André Ventura, "estas notícias seguem-se a outras que corriam já relativamente a movimentações noutros tribunais e que importa esclarecer".