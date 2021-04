Óbito/Almeida Henriques

O presidente do PSD, Rui Rio, e a sua direção manifestaram hoje "grande consternação" e "sentido pesar" pela morte do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, aos 59 anos, vítima de covid-19.

"Num ano particularmente difícil para todos os portugueses, é com profundo pesar que os sociais-democratas veem partir Almeida Henriques, um autarca dedicado. A direção do PSD, na figura do seu presidente, expressa a toda a família o seu mais sentido pesar nesta hora", lê-se em nota publicada na página oficial da Internet do maior partido da oposição.

O texto relembra a biografia do advogado, que "dedicou grande parte da sua vida ao serviço público", destacando as suas funções governativas e o "lançamento de programas de política pública como o 'Revitalizar' ou 'Valorizar', na reprogramação estratégica e no avanço da execução do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e na aprovação e implementação do pacote de medidas de apoio às famílias endividadas e de disciplina de práticas bancárias abusivas".