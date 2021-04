Actualidade

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas após uma inundação repentina causada por chuvas torrenciais na ilha das Flores, no leste da Indonésia, de acordo com informações avançadas pelas autoridades locais.

"A rápida inundação que ocorreu bem cedo [este domingo] matou 23 pessoas, deixou 9 feridos e dois desaparecidos", disse o porta-voz da agência nacional de gestão de catástrofes, Raditya Jati, citado pela agência France-Presse.

As chuvas torrenciais registadas na região causaram inundações em vários distritos da ilha das Flores, onde a maioria da população e católica, com os incidentes a registarem-se cerca da 01:00 horas locais (18:00 de sábado em Portugal continental), pouco tempo antes do início das celebrações da Páscoa.