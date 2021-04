Actualidade

Os curadores da próxima Trienal de Arquitetura de Lisboa estão a preparar um encontro de perfil multicultural e de apelo à ação sobre a Terra, com um olhar "mais humano", para além da sustentabilidade, que chegue a toda a sociedade.

"Será um momento de reflexão, mas também de ação. Já há muita teoria desenvolvida sobre os recursos da Terra e a sustentabilidade. Este é o momento de concretizar coisas e de ir além disso", defendem os arquitetos Cristina Veríssimo e Diogo Burnay, curadores do evento dedicado à arquitetura contemporânea, em entrevista à agência Lusa.

A 6.ª Trienal de Arquitetura de Lisboa vai decorrer de outubro a dezembro de 2022, com a "Terra" como tema central, nos seus diferentes significados, consoante a escala e o observador, desde o território e da urbe, à paisagem, ao lugar de pertença ou a um continente visto do mar, segundo os traços gerais do conceito.