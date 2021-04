Actualidade

Pelo menos 22 membros das forças de segurança da Índia foram mortos e 30 ficaram feridos na sequência de um tiroteio com rebeldes maoistas num estado no centro do país, informou hoje a polícia local.

O número de vítimas faz com que este seja o incidente mais letal dos últimos quatro anos.

As autoridades revelaram que as forças de segurança foram vítimas de uma emboscada este sábado quando regressavam de uma operação de busca numa zona próxima de uma floresta no distrito de Bijapur (estado de Chhattisgarh), um reduto dos rebeldes maoistas.